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Вид на город Тбилиси и набережную у Дома Юстиции в пасмурную погоду

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 18 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1020)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201116/250056486/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-18-noyabrya.html

Пасмурная погода с небольшим дождем – в среду в столице синоптики обещают самую низкую температуру за всю осень

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 18 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:54.

Минимальная температура будет плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до 8 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:37.

Ветер в столице ночью будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а днем стихнет до 8-13 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1020)


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