Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 18 ноября

Пасмурная погода с небольшим дождем – в среду в столице синоптики обещают самую низкую температуру за всю осень

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 18 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:54.

Минимальная температура будет плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до 8 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:37.

Ветер в столице ночью будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а днем стихнет до 8-13 метров в секунду.