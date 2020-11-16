Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 18 ноября

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Пасмурная погода с небольшим дождем – в среду в столице синоптики обещают самую низкую температуру за всю осень
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 18 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:54.
Минимальная температура будет плюс 6 градусов, а днем воздух прогреется до 8 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:37.
Ветер в столице ночью будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а днем стихнет до 8-13 метров в секунду.