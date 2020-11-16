Дождь, снег, мороз: погода в Грузии на ближайшие дни

Уже 19 ноября в Тбилиси возможен мокрый снег - температура воздуха понизится до 3-5 градусов

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. В Грузии ожидается пасмурная погода – в отдельных районах страны 16-19 ноября синоптики обещают осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"Температура воздуха 17-19 ноября в низине в Западной Грузии днем составит 10-15 градусов. В Восточной Грузии 18-19 ноября будет облачно. Ожидается холодная, туманная и дождливая погода, 19 ноября в низине возможен мокрый снег - температура воздуха снизится до 1-6 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В горах и высокогорье пойдет снег - заморозки ночью будут достигать 10 градусов.

Небольшой дождь ожидается в столице Грузии 16-17 ноября - температура воздуха составит 13-14 градусов тепла. А 19 ноября в Тбилиси возможен мокрый снег и температура воздуха снизится до 3-5 градусов тепла.