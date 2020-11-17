12:07 17 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9090
  • 100 RUB4.2949
  • USD3.3004
Поиск
Вид на город Тбилиси - в пасмурную погоду

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 19 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1021)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201117/250066281/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-19-noyabrya.html

Четверг в столице будет необычайно холодным – синоптики обещают всего пять градусов тепла и затяжной осенний дождь

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Холодная дождливая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 19 ноября. Днем возможен мокрый снег.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:55.

Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 5 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:36.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1021)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Элгуджа Лобжанидзе и Андре Калисир. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
Не везет так не везет: сборная Грузия проиграла Армении - история поражения в фото
Я поборола страх сцены: выступление Анны Свиреповой на проекте Ты супер!
Я поборола страх сцены: выступление Анны Свиреповой на проекте "Ты супер!"
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться