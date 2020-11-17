Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 19 ноября

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Четверг в столице будет необычайно холодным – синоптики обещают всего пять градусов тепла и затяжной осенний дождь
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Холодная дождливая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 19 ноября. Днем возможен мокрый снег.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:55.
Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 5 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:36.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.