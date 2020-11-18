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Облака над Тбилиси - скрытая в тумане гора Мтацминда и телевышка

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 20 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1022)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201118/250079670/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-20-noyabrya.html

Если верить синоптикам, в пятницу в столицу придет зима – обещают мокрый снег и всего четыре градуса выше нуля

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 20 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:56.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:36.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1022)


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