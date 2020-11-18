Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 20 ноября

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Если верить синоптикам, в пятницу в столицу придет зима – обещают мокрый снег и всего четыре градуса выше нуля
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 20 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:56.
Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:36.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.