Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 20 ноября

Если верить синоптикам, в пятницу в столицу придет зима – обещают мокрый снег и всего четыре градуса выше нуля

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 20 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:56.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:36.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.