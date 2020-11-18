Сильный ветер, снег и метель: погода в Грузии резко ухудшится

В прогнозе снег с дождем, в отдельных районах возможен сильный туман, а в высокогорной зоне – метель

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни.

По информации Агентства окружающей среды, в Восточной Грузии в четверг и в пятницу ожидается распространение холодных воздушных масс и осадки. В низине, в основном, прогнозируется снег с дождем, а в горах и в высокогорье – в виде снега. В отдельных районах возможен туман, а в высокогорной зоне сильная метель.

В прибрежных районах Черного моря, на Колхидской низменности, в Земо Имерети и на участке Гори-Сурами будет дуть сильный ветер восточного направления.

Ожидаемые осадки могут вызвать зарождение и активизацию оползневых процессов в горных зонах.