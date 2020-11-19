Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 21 ноября

И снова дождливо, пасмурно и без осеннего солнышка – суббота в столице будет серой и прохладной, воздух прогреется до восьми градусов тепла

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 21 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:57.

Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 8 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:35.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.