Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 21 ноября

Погода 09:37 19.11.2020 (обновлено 09:54 19.11.2020) Получить короткую ссылку 35 0 0
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И снова дождливо, пасмурно и без осеннего солнышка – суббота в столице будет серой и прохладной, воздух прогреется до восьми градусов тепла
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями и слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 21 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:57.
Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 8 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:35.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.