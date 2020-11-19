Непогода в Грузии: дорога в направлении к границе с Россией закрыта

Лихорадка с открытием и закрытием Военно-Грузинской дороги началась - движение здесь до самой весны на ней будет регулировать погода

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали, ведущей к границе Грузии с Россией, закрыто из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Верхний Ларс сегодня: на дороге в направлении России действуют ограничения>>

В частности, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение свободно.

Из-за снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин запрещено движение для всех видов автотранспорта на 60-106 километре дороги Жинвали-Барисахо-Шатили.

На других участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.