Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 22 ноября

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В окрестностях столицы уже выпал первый снег, а в самом городе идет затяжной пока еще осенний дождь и температура не выше восьми градусов
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 22 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 07:58.
Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 8 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:34.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.