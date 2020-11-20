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Тбилиси в тумане в дождь - аллея Сололаки и статуя Мать Грузии

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 22 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1024)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201120/250104271/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-22-noyabrya.html

В окрестностях столицы уже выпал первый снег, а в самом городе идет затяжной пока еще осенний дождь и температура не выше восьми градусов

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 22 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:58.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 8 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:34.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1024)


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