Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 22 ноября

В окрестностях столицы уже выпал первый снег, а в самом городе идет затяжной пока еще осенний дождь и температура не выше восьми градусов

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 22 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 07:58.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 8 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:34.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.