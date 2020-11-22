Точный прогноз погоды в Тбилиси во вторник, 24 ноября

Прохладная, до восьми градусов тепла, но солнечная погода с небольшой облачностью установится в столице Грузии во вторник

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Солнечная погода с небольшой облачностью ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 24 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:01.

Минимальная температура будет в ночные часы плюс 1-2 градуcа, а днем воздух прогреется до 7-8 градусов. Ветер в столице будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:33.