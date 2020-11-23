Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для всех видов автотранспорта

Международная автотрасса Мцхета-Степанцминда-Ларс в настоящее время полностью открыта для движения всех транспортных средств

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, движение восстановлено для всех транспортных средств, в том числе и для большегрузов, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Движение на этом участке для автотранспорта с прицепом и полуприцепом было закрыто 22 ноября поздно ночью из-за снега и гололеда.

В настоящее время движение на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс открыто для всех видов транспорта.

По данным Агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. Машины с прицепами и полуприцепами, а также крупные автобусы могут двигаться по тоннелям только в одностороннем режиме.

Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.