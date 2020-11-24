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Вид на город Тбилиси - Метехская церковь и памятник Вахтангу Горгасали в пасмурную погоду

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 26 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1027)
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Sputnik Грузия
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Солнечно, но достаточно прохладно – в четверг синоптики прогнозируют в столице девять градусов тепла

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Холодная, но преимущественно ясная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 26 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:03.

Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 9 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:32.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1027)


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