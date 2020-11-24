Дорога в направлении курорта Бахмаро открыта

Снежный плен для более 200 отдыхающих, застрявших из-за интенсивного снегопада на высокогорном курорте Бахмаро, закончился – дорога расчищена

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Движение на автодороге в направлении горного курорта Бахмаро восстановлено – работы по очистке дороги от снега завершились в ночь на вторник, сообщается на сайте администрации региона Гурии.

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Движение на 34-56 километре дороге внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро для автотранспорта было закрыто с 18 ноября из-за обильного снегопада и гололеда. Ограничения на этом участке дороги, как и в предыдущие годы, действуют сезонно и будут отменены весной, в зависимости от погодных условий, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По словам мэра Чохатаури Ираклия Кучава, в Бахмаро находилось около 200 человек, которые не смогли выехать из-за завалов на дороге.

"Работы велись в непрерывном режиме. Дорога уже расчищена, проблем с передвижением нет. Застрявшие в Бахмаро граждане смогут выехать", – сказал Кучава.

Вместе с местным руководством, на месте находились представители департамента автомобильных дорог, Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и управления полиции Гурии.

По словам Кучава, движение транспорта серьезно было затруднено из-за высоты снежного покрова, достигавшего 50 сантиметров, из-за чего на дороге застряли около 60 машин.

Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний.

Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня до начала сентября.