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Вид на столицу Грузии - пасмурная погода, Мост Мира, ноябрь

Дождь, снег, мороз: погода в Грузии на ближайшие дни

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (209)
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Sputnik Грузия
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В ближайшие дни в грузинской столице будет ясная погода – температура воздуха достигнет 10 градусов

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии сохраняется переменчивая погода – в отдельных районах страны 25-26 ноября синоптики обещают осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. 

"В Западной Грузии 25-26 ноября пойдет дождь, в горах – снег. Осадки ожидаются и в отдельных районах Восточной Грузии, в горах в виде снега. Температура воздуха в низине днем составит 6-11 градусов. Сравнительно проясниться в Западной Грузии 27 ноября и потеплеет до 15 градусов", – говорится в сообщении.

В высокогорье ожидается снег и заморозки – в Западной Грузии ночью температура достигнет 10 градусов, а в восточной части страны ночью достигнет минус 18 градусов, а днем – минус 3-х.

Погода в Тбилиси ожидается без осадков – температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла, а днем повысится до 8-10 градусов.

Темы:
Погода в Грузии (209)


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