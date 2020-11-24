Дождь, снег, мороз: погода в Грузии на ближайшие дни

В ближайшие дни в грузинской столице будет ясная погода – температура воздуха достигнет 10 градусов

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии сохраняется переменчивая погода – в отдельных районах страны 25-26 ноября синоптики обещают осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В Западной Грузии 25-26 ноября пойдет дождь, в горах – снег. Осадки ожидаются и в отдельных районах Восточной Грузии, в горах в виде снега. Температура воздуха в низине днем составит 6-11 градусов. Сравнительно проясниться в Западной Грузии 27 ноября и потеплеет до 15 градусов", – говорится в сообщении.

В высокогорье ожидается снег и заморозки – в Западной Грузии ночью температура достигнет 10 градусов, а в восточной части страны ночью достигнет минус 18 градусов, а днем – минус 3-х.

Погода в Тбилиси ожидается без осадков – температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла, а днем повысится до 8-10 градусов.