Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 27 ноября

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Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода, столбик термометра днем поднимется до 9 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Синоптики обещают преимущественно ясную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу, 27 ноября.
Рассвет в Тбилиси будет 08:04 по местному времени.
Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью на отметке плюс 3 градуса, а днем максимальная температура составит 9 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат будет в 17:32.