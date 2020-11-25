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Вид на город Тбилиси - парк Рике, Мтацминда и центр столицы

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 27 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1028)
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Sputnik Грузия
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Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода, столбик термометра днем поднимется до 9 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Синоптики обещают преимущественно ясную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу, 27 ноября.

Рассвет в Тбилиси будет 08:04 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью на отметке плюс 3 градуса, а днем максимальная температура составит 9 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат будет в 17:32.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1028)


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