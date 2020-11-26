Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 28 ноября

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По прогнозам синоптиков, в субботу в столице дождя не будет, будет сухо, солнечно, но прохладно – всего восемь градусов тепла
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Синоптики обещают преимущественно ясную и временами облачную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 28 ноября.
Рассвет в Тбилиси будет 08:05 по местному времени.
Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью на отметке плюс 2 градуса, а днем максимальная температура составит 8 градусов тепла.
Закат будет в 17:32.