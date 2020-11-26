Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 28 ноября

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COVID-статистика Грузии: кривая инфицирования вновь поползла вверх И вновь больше всего инфицированных выявлено за последние сутки в Тбилиси, следом идут Имерети и Аджария 666

Белорусские машинисты могут спасти грузинское метро от застоя Профсоюз работников метрополитена бьет тревогу, призывает сократить часы работы метро и перейти на менее интенсивное движение поездов, чтобы снизить вероятность заражения машинистов коронавирусом 1568