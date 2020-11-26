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Облака в небе над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 28 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1029)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201126/250165558/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-28-noyabrya.html

По прогнозам синоптиков, в субботу в столице дождя не будет, будет сухо, солнечно, но прохладно – всего восемь градусов тепла

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Синоптики обещают преимущественно ясную и временами облачную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 28 ноября.

Рассвет в Тбилиси будет 08:05 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью на отметке плюс 2 градуса, а днем максимальная температура составит 8 градусов тепла.

Закат будет в 17:32.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1029)


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