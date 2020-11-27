Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 29 ноября

Последние дни осени, на пороге зимы в столице заметно похолодает, в воскресенье днем температура воздуха не поднимется выше девяти градусов, зато без осадков

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Синоптики обещают преимущественно облачную погоду без осадков в столице Грузии в воскресенье, 29 ноября.

Рассвет в Тбилиси будет 08:06 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью - плюс 2 градуса, а днем максимальная температура составит 9 градусов тепла.

Закат будет в 17:31.