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Вид на город Тбилиси. Площадь Героев

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 29 ноября

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1030)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201127/250176493/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-29-noyabrya.html

Последние дни осени, на пороге зимы в столице заметно похолодает, в воскресенье днем температура воздуха не поднимется выше девяти градусов, зато без осадков

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Синоптики обещают преимущественно облачную погоду без осадков в столице Грузии в воскресенье, 29 ноября.

Рассвет в Тбилиси будет 08:06 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью - плюс 2 градуса, а днем максимальная температура составит 9 градусов тепла.

Закат будет в 17:31.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1030)


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