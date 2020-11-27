В Грузии ожидается переменчивая погода: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Небольшие осадки, ветер, в западной части страны потеплеет до 19 градусов – такая погода ожидается в Грузии в последние дни осени и первые дни зимы

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. В Грузии ожидается переменчивая погода – в отдельных районах страны небольшие осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В Западной Грузии с 28 ноября до 6 декабря ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Время от времени будут дуть ветры восточного направления, местами сильные. Температура воздуха в низине днем составит 17-19 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Преимущественно без осадков ожидается 28 ноября погода и в Восточной Грузии. В остальные дни, в отдельных районах возможны небольшие осадки, а температура воздуха составит 7-12 градусов.

В Тбилиси с 29 ноября до 2 декабря возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице Грузии днем составит 8-10 градусов тепла.