18:11 29 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Пасмурная погода в столице Грузии

Точный прогноз погоды на вторник, 1 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1031)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201129/250197887/Tochnyy-prognoz-pogody-na-vtornik-1-dekabrya.html

Зима начнется в Тбилиси облачностью и, местами, дождем, температура воздуха в столице опустится до плюс 6-7 градусов днем и 2-3 - ночью

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. В первый день зимы синоптики обещают жителям Тбилиси переменную облачность, временами дождь.

Рассвет в Тбилиси будет 08:08 по местному времени.

Минимальная температура воздуха фиксируется ночью - плюс 2-3 градуса, а днем максимальная температура составит 6-7 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.

Закат будет в 17:31.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1031)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Погода, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Нам есть чем защищать себя от вмешательства Запада: Лавров
Нам есть чем защищать себя от вмешательства Запада: Лавров
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться