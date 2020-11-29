Точный прогноз погоды на вторник, 1 декабря

Зима начнется в Тбилиси облачностью и, местами, дождем, температура воздуха в столице опустится до плюс 6-7 градусов днем и 2-3 - ночью

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. В первый день зимы синоптики обещают жителям Тбилиси переменную облачность, временами дождь.

Рассвет в Тбилиси будет 08:08 по местному времени.

Минимальная температура воздуха фиксируется ночью - плюс 2-3 градуса, а днем максимальная температура составит 6-7 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.

Закат будет в 17:31.