Точный прогноз погоды на вторник, 1 декабря

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Зима начнется в Тбилиси облачностью и, местами, дождем, температура воздуха в столице опустится до плюс 6-7 градусов днем и 2-3 - ночью
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. В первый день зимы синоптики обещают жителям Тбилиси переменную облачность, временами дождь.
Рассвет в Тбилиси будет 08:08 по местному времени.
Минимальная температура воздуха фиксируется ночью - плюс 2-3 градуса, а днем максимальная температура составит 6-7 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.
Закат будет в 17:31.