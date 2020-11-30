Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 2 декабря

Жителей и гостей столицы ждет ясная погода без осадков, столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Ясную и солнечную погоду обещают синоптики жителям и гостям Тбилиси в среду, 2 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет 08:09 по местному времени.

Минимальная температура воздуха будет фиксироваться ночью – плюс 2-3 градуса, а днем максимальная температура составит 9-10 градусов тепла.

Закат будет в 17:30.