Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 2 декабря

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Жителей и гостей столицы ждет ясная погода без осадков, столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Ясную и солнечную погоду обещают синоптики жителям и гостям Тбилиси в среду, 2 декабря.
Рассвет в Тбилиси будет 08:09 по местному времени.
Минимальная температура воздуха будет фиксироваться ночью – плюс 2-3 градуса, а днем максимальная температура составит 9-10 градусов тепла.
Закат будет в 17:30.