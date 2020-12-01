Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 3 декабря

Гостей и жителей столицы ждет облачная погода, но без осадков – столбик термометра днем поднимется до 9 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 3 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:10.

Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 9 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.