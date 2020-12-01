Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 3 декабря

Погода
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201201/250213331/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-3-dekabrya.html
Гостей и жителей столицы ждет облачная погода, но без осадков – столбик термометра днем поднимется до 9 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 3 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:10.
Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 9 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.