12:16 01 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9840
  • 100 RUB4.3704
  • USD3.3253
Поиск
Закат в городе Тбилиси - старый город, район Абанотубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 3 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1033)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201201/250213331/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-3-dekabrya.html

Гостей и жителей столицы ждет облачная погода, но без осадков – столбик термометра днем поднимется до 9 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 3 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:10.

Минимальная температура будет плюс 3 градуcа, а днем воздух прогреется до 9 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1033)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве - фото
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться