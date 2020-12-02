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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду - набережная Куры и мост Мира

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 4 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1034)
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей столицы ждет немного пасмурная погода, днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 4 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:11.

Минимальная температура будет плюс 6 градуcов, а днем воздух прогреется до 8 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1034)


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