Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 4 декабря

Главные темы

Как будут работать суды в период пандемии – рекомендации Высшего совета юстиции Общие суды и участники процессов должны перенести рассмотрение тех дел, которые не требуют рассмотрения в кратчайшие сроки 302

Главный инфекционист Грузии рассказал, как долго продлится пик коронавируса Что касается точечных ограничений, то они должны принести результаты через один-два месяца, уверен Церцвадзе 3982