Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 4 декабря

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Гостей и жителей столицы ждет немного пасмурная погода, днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 4 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:11.
Минимальная температура будет плюс 6 градуcов, а днем воздух прогреется до 8 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.