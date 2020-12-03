Дождь, снег, туман, сильный ветер: погода в Грузии на ближайшие дни

Небольшие дожди, ветер и мокрый снег – такая погода ожидается на территории Грузии в первые дни зимы

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Грузии ожидается переменчивая погода – в ближайшие дни в отдельных районах страны синоптики обещают небольшие осадки, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

В Восточной Грузии в пятницу погода ожидается преимущественно без осадков. В субботу в низине в отдельных районах пойдет дождь, а в воскресенье – мокрый снег. Температура воздуха в низине днем прогреется до 8-10 градусов тепла, а ночью опуститься до -1. Время от времени будут дуть ветры восточного направления, местами сильные.

В Западной Грузии 4-6 декабря ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Сильный ветер будет дуть 4 декабря. Температура воздуха в низине днем повысится до 18 градусов, а ночью будет 4-5 градусов тепла.

В высокогорье ожидаются заморозки – в Западной Грузии ночью температура достигнет минус 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 8-11 градусов. В восточной части страны пойдет снег – ночью температура упадет до минус 10 градусов, а днем повысится до 5 градусов тепла.

Преимущественно без осадков погода ожидается в Тбилиси в пятницу, а на выходные пойдет дождь. Температура воздуха в столице Грузии днем составит 6-8 градусов тепла, а ночью – 4-5 градусов.