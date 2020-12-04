Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 5 декабря

Гостей и жителей грузинской столицы ждет пасмурная погода с незначительными осадками, столбик температуры поднимется до семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Облачная погода и местами слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 5 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:12.

Минимальная температура будет плюс 5 градуcов, а днем воздух прогреется до 7 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.