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Вид на старый Тбилиси - район Абанотубани, городская архитектура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 5 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1035)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201204/250244101/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-5-dekabrya.html

Гостей и жителей грузинской столицы ждет пасмурная погода с незначительными осадками, столбик температуры поднимется до семи градусов тепла

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Облачная погода и местами слабый дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 5 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:12.

Минимальная температура будет плюс 5 градуcов, а днем воздух прогреется до 7 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1035)


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