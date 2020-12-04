Синоптики обещают теплую зиму в Грузии

Самая холодная зима в последние годы в Грузии была в 2011 году, этот зимний сезон будет более мягким

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Средняя температура воздуха на территории Грузии зимой будет в пределах нормы или на один градус выше нормы, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.

Средняя температура воздуха зимой в Западной Грузии в низине бывает 5-7 градусов выше нуля, в горах 0 – плюс 2, в высокогорье – минус 4-2. А в Восточной Грузии в низине средняя температура: 0 – плюс 2 градуса, в горах – минус 2-0, в высокогорье же – минус 5-3.

"По словам специалистов, в отдельные дни зимнего сезона возможно понижение температуры ночью в низине Западной Грузии до минус 4-6, в горных районах – до минус 8-10 градусов, в высокогорье – до минус 11-13 градусов. А в низинах Восточной Грузии будет минус 7-9, в горных районах – минус 11-14, а в высокогорных районах – до минус 18-20 градусов", – говорится в сообщении агентства.

По прогнозам синоптиков, количество атмосферных осадков текущей зимой будут в пределах нормы.

Что касается нормы осадков, то в низине Западной Грузии зимой их уровень составляет 500-700 миллиметров, в горах – 300-450, а в высокогорье – 200-400. В Восточной Грузии в низине средняя норма осадков составляет 70-120 миллиметров, горах – 80-15, а в высокогорье – 70-150.

Самая холодная зима в последние годы в Грузии была в 2011 году. Тогда средняя температура воздуха в Западной Грузии в низине составила 3-4 градуса тепла, а в Восточной – 0-1.

За последнее время самую низкую температуру воздуха в Тбилиси зафиксировали в 2014 году, когда столбик термометра опустился до минус 13,9 градуса. А в 1883 году температура воздуха в столице понизилась до минус 24.