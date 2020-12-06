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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 8 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1036)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201206/250263057/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-vtornik-8-dekabrya.html

Ночью во вторник в столице синоптики прогнозируют отрицательные значения на термометре, а также дождь со снегом

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Облачная погода и дождь со снегом преимущественно в вечерние часы ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 8 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:15.

Минимальная температура ночью будет -1 градуc, а днем воздух прогреется до +3 градусов. Скорость ветра местами до 10-15 метров в секунду.

Закат в столице можно наблюдать в 17:30.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1036)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Погода, Тбилиси


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