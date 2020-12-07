Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 9 декабря

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Жителей и гостей грузинской столицы ждет облачная погода со снегом, столбик термометра поднимется до трех градусов тепла
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Облачная погода со слабым мокрым снегом ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 9 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:16.
Минимальная температура ночью будет +1 градуc, а днем воздух прогреется до +3 градусов. Закат в столице можно наблюдать в 17:30.