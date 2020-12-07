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Вид на город Тбилиси - снег выпал в ноябре, холодная погода и пасмурно

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 9 декабря

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1037)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201207/250265989/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-9-dekabrya.html

Жителей и гостей грузинской столицы ждет облачная погода со снегом, столбик термометра поднимется до трех градусов тепла

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Облачная погода со слабым мокрым снегом ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 9 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:16.

Минимальная температура ночью будет +1 градуc, а днем воздух прогреется до +3 градусов. Закат в столице можно наблюдать в 17:30.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1037)


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