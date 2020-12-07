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Очередь из автомобилей на границе Грузии и России на Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией закрыта

photo : Michael Vardzelashvili / FB
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (121)
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Sputnik Грузия
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С утра проезд через грузино-российскую границу закрыт не только для большегрузов, но и для всех остальных видов транспорта

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, запрет действует на участках Гудаури-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (121)
Теги:
Военно-грузинская дорога, Верхний Ларс, Грузия


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