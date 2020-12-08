11:43 08 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9847
  • 100 RUB4.4244
  • USD3.2910
Поиск
Вид на город Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 10 декабря

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1038)
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201208/250275667/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-10-dekabrya.html

Зима обосновывается в столице и в четверг в городе ожидается мокрый снег, который при плюсовой температуре увидят разве что жители окраинных районов города

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 10 декабря. Возможен мокрый снег.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:17.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 5 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1038)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
В столице Эстонии зажглись гигантские китайские фонари - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться