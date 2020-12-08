Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 10 декабря

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Зима обосновывается в столице и в четверг в городе ожидается мокрый снег, который при плюсовой температуре увидят разве что жители окраинных районов города
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 10 декабря. Возможен мокрый снег.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:17.
Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 5 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.