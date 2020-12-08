Сильный ветер, снег, туман: погода в Грузии ухудшится

В грузинской столице в ближайшие три дня ожидается мокрый снег – температура воздуха днем составит 5-6 градусов тепла, а ночью – 0+1

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В Грузии погода ухудшится – в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, на территории всей Грузии ожидаются осадки.

В Восточной Грузии 8-11 декабря ожидается мокрый снег, туман. Время от времени будут дуть ветры восточного направления, местами сильные. Температура воздуха в низине днем прогреется до 7 градусов тепла, а ночью опуститься до -4.

В Западной Грузии 8-11 декабря ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами усилится до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха в низине днем повысится до 18 градусов, а ночью будет 4-5 градусов тепла. В отдельных районах 10 декабря в низине возможен дождь, в горах – снег.

В высокогорье ожидаются заморозки. В Западной Грузии ночью температура достигнет минус 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 9 градусов. В восточной части страны пойдет снег – ночью температура упадет до минус 10 градусов, а днем повысится до 2 градусов тепла.

В Тбилиси в ближайшие дни ожидается мокрый снег – температура воздуха в столице Грузии днем составит 5-6 градусов тепла, а ночью – 0+1.