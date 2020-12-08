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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией открыта

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (123)
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Транзитная Военно-Грузинская дорога, ведущая из Армении через Грузию в Россию, открыта для всех видов транспорта, в том числе для трейлеров

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, движение восстановлено для всех транспортных средств, в том числе и для большегрузов, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Движение на этом участке для автотранспорта с прицепом и полуприцепом было закрыто с утра 5 декабря из-за опасности схода лавин.

Как ночью дороги в пригородах столицы Грузии очищают от снега - видео
© Sputnik / STRINGER
Как ночью дороги в пригородах Тбилиси очищают от снега - видео

В настоящее время движение на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс открыто для всех видов транспорта.

По данным Агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. Машины с прицепами и полуприцепами, а также крупные автобусы могут двигаться по тоннелям только в одностороннем режиме.

Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (123)
Теги:
дороги, Верхний Ларс, Грузия


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