Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 11 декабря

Гостей и жителей столицы встретит в пятницу пасмурная погода с мокрым снегом, днем воздух прогреется до 4 градусов

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 11 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:18.

Минимальная температура будет минус 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.