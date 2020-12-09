Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 11 декабря

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Гостей и жителей столицы встретит в пятницу пасмурная погода с мокрым снегом, днем воздух прогреется до 4 градусов
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 11 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:18.
Минимальная температура будет минус 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.