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Вид на город Тбилиси в пасмурный день

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 11 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1039)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201209/250288972/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-11-dekabrya.html

Гостей и жителей столицы встретит в пятницу пасмурная погода с мокрым снегом, днем воздух прогреется до 4 градусов

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 11 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:18.

Минимальная температура будет минус 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1039)


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