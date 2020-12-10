Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 12 декабря

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Пасмурно и без осадков, но прохладно, всего четыре градуса тепла – такая погода будет в столице в субботу
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Частично и преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 12 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:19.
Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.