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Вид на город Тбилиси днем в пасмурную погоду. Район Исани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 12 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1040)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201210/250297190/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-12-dekabrya.html

Пасмурно и без осадков, но прохладно, всего четыре градуса тепла – такая погода будет в столице в субботу

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Частично и преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 12 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:19.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1040)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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