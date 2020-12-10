Снег, туман, сильный ветер: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на всей территории Грузии - 11-12 декабря ожидаются сильные ветры, туман и снег

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Грузии погода резко ухудшится – в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах страны будет дуть сильный ветер восточного направления, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

"В прибрежных районах Черного моря, на Колхидской низменности, в Верхней Имерети и на участке Гори-Сурами 11-12 декабря будет дуть сильный ветер восточного направления, скорость которого, возможно, достигнет 30 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В Восточной Грузии 11-12 декабря ожидается мокрый снег, туман. Время от времени будут дуть ветры восточного направления, местами сильные. Температура воздуха в низине днем прогреется до 7 градусов тепла, а ночью опуститься до минус 4.

В Западной Грузии 11-12 декабря погода ожидается преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами усилится до 25-30 метров в секунду. Температура воздуха в низине днем повысится до 17 градусов, а ночью будет 2-4 градуса тепла.

В высокогорье ожидаются заморозки – в Западной Грузии ночью температура достигнет минус 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. В восточной части страны пойдет снег - ночью температура упадет до минус 12 градусов, а днем повысится до 0 градусов.

В Тбилиси 11 декабря ожидается мокрый снег - температура воздуха в столице Грузии днем составит 3 градуса тепла, а ночью опустится до 0. В субботу погода в столице Грузии ожидается преимущественно без осадков, а температура воздуха днем повысится до 5 градусов тепла.