Точный прогноз погоды в Тбилиси, на воскресенье, 13 декабря

Воскресенье в столице будет пасмурным с прояснениями, синоптики обещают до пяти градусов тепла и без осадков

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Частично облачная и местами ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 13 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:19.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 5 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.