Точный прогноз погоды в Тбилиси, на воскресенье, 13 декабря

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Воскресенье в столице будет пасмурным с прояснениями, синоптики обещают до пяти градусов тепла и без осадков
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Частично облачная и местами ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 13 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:19.
Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 5 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.