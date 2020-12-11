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Облака над Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси, на воскресенье, 13 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (215)
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Воскресенье в столице будет пасмурным с прояснениями, синоптики обещают до пяти градусов тепла и без осадков

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Частично облачная и местами ясная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 13 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:19.

Минимальная температура будет плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 5 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:30.

Темы:
Погода в Грузии (215)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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