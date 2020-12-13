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Вид на Тбилиси - ночной город

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 15 декабря

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1041)
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Sputnik Грузия
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С утра во вторник в столице будет пасмурно, но после полудня погода прояснится, днем воздух прогреется до 7-8 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Облачная погода с прояснениями ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 15 декабря.

Солнце в столице взойдет в 08:21.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс два градуcа, а днем воздух прогреется до 7-8 градусов.

С утра будет пасмурно, но после полудня погода прояснится.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:31.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1041)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Погода, Тбилиси


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