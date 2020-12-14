Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 16 декабря

В столице станет чуть теплее – по прогнозам синоптиков в среду температура воздуха прогреется до 12 градусов

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Синоптики прогнозирую частично облачную погоду в столице Грузии в среду, 16 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:21 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:31.