Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 16 декабря

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В столице станет чуть теплее – по прогнозам синоптиков в среду температура воздуха прогреется до 12 градусов
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Синоптики прогнозирую частично облачную погоду в столице Грузии в среду, 16 декабря.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:21 по местному времени.
Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.
Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 17:31.