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Чайки над Курой на тбилисской набережной

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 16 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1042)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201214/250332493/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-16-dekabrya.html

В столице станет чуть теплее – по прогнозам синоптиков в среду температура воздуха прогреется до 12 градусов

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Синоптики прогнозирую частично облачную погоду в столице Грузии в среду, 16 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:21 по местному времени.

Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит плюс 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла.

Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:31.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1042)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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