Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 17 декабря

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В четверг в столице будет обычный зимний день – синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, температура воздуха девять градусов тепла
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную, частично ясную и местами дождливую погоду в Тбилиси в четверг, 17 декабря.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:22 по местному времени.
Минимальная температура воздуха – плюс 6 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 17:31.