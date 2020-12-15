Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 17 декабря

В четверг в столице будет обычный зимний день – синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, температура воздуха девять градусов тепла

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную, частично ясную и местами дождливую погоду в Тбилиси в четверг, 17 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:22 по местному времени.

Минимальная температура воздуха – плюс 6 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:31.