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Тбилиси в тумане - люди на смотровой площадке у памятника царю Вахтангу Горгасали

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 17 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1043)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201215/250342189/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-17-dekabrya.html

В четверг в столице будет обычный зимний день – синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, температура воздуха девять градусов тепла

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Синоптики прогнозируют частично облачную, частично ясную и местами дождливую погоду в Тбилиси в четверг, 17 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:22 по местному времени.

Минимальная температура воздуха – плюс 6 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:31.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1043)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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