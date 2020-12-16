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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду. Памятник царю Вахтангу Горгасали

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 18 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1044)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201216/250354736/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-18-dekabrya.html

Ясный солнечный зимний день обещают синоптики в пятницу в столице – воздух прогреется до 9 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду в Тбилиси в пятницу, 18 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:23 по местному времени.

Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:32.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1044)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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