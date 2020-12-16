Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 18 декабря

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Ясный солнечный зимний день обещают синоптики в пятницу в столице – воздух прогреется до 9 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду в Тбилиси в пятницу, 18 декабря.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:23 по местному времени.
Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 17:32.