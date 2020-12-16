Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 18 декабря

Ясный солнечный зимний день обещают синоптики в пятницу в столице – воздух прогреется до 9 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду в Тбилиси в пятницу, 18 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:23 по местному времени.

Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:32.