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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - набережная и река Кура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 19 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1045)
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Sputnik Грузия
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Суббота в Тбилиси ожидается облачной и прохладной, синоптики прогнозируют в течение дня максимум шесть градусов тепла

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют облачную погоду в Тбилиси в субботу, 19 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:23 по местному времени.

Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 6 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:32.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1045)


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