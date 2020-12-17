Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 19 декабря

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Суббота в Тбилиси ожидается облачной и прохладной, синоптики прогнозируют в течение дня максимум шесть градусов тепла
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют облачную погоду в Тбилиси в субботу, 19 декабря.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:23 по местному времени.
Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 6 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 17:32.