Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 19 декабря

Суббота в Тбилиси ожидается облачной и прохладной, синоптики прогнозируют в течение дня максимум шесть градусов тепла

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют облачную погоду в Тбилиси в субботу, 19 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:23 по местному времени.

Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 6 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:32.