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Грузовой трейлер едет по Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс сегодня: уровень лавиноопасности минимальный

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (124)
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Sputnik Грузия
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Движение автотранспортных средств, в том числе большегрузов, на всей протяженности автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс к российской границе свободно

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, передвижение возможно по объездной дороге, минуя лавинозащитные тоннели, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
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На данном участке дороги уровень лавиноопасности минимальный, движение свободно по объездной дороге, минуя все пять лавинозащитных тоннелей.

Движение на всей протяженности автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс движение свободно. На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме.

Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (124)
Теги:
дороги, Верхний Ларс, Грузия


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