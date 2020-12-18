Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 20 декабря

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2635 За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 244 пациента, а с начала пандемии вылечились 171 526 374

Каладзе: ограничения в Грузии могут смягчить На 31 декабря, а также 6 и 14 января в Тбилиси намечено проведение трех праздничных концертов, посмотреть которые можно будет по телевидению 1616