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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - парк Рике

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 20 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1046)
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Sputnik Грузия
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Облачным и дождливым в воскресенье в столице будет только утро, днем прояснится и даже выглянет не греющее зимнее солнце

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Облачная погода и слабый дождь ждут жителей и гостей Тбилиси воскресным утром, 20 декабря.

Днем будет преимущественно ясная погода.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:24 по местному времени.

Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 7 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:33.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1046)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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