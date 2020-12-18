Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 20 декабря

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Облачным и дождливым в воскресенье в столице будет только утро, днем прояснится и даже выглянет не греющее зимнее солнце
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Облачная погода и слабый дождь ждут жителей и гостей Тбилиси воскресным утром, 20 декабря.
Днем будет преимущественно ясная погода.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:24 по местному времени.
Минимальная температура воздуха – плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 7 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 17:33.