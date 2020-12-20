20:22 20 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Вид на город Тбилиси - парк Рике в пасмурную погоду

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 22 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1047)
57 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250363551.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201220/250402007/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-vtornik-22-dekabrya.html

Днем во вторник в столице Грузии будет преимущественно ясная погода, но вечером станет облачно и местами пройдет дождь

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Облачная погода и временами слабый дождь в вечерние часы ждут жителей и гостей Тбилиси во вторник, 22 декабря.

Днем будет преимущественно ясная погода.

Рассвет в Тбилиси можно наблюдать в 08:25 по местному времени.

Минимальная температура воздуха будет зафиксирована ночью – 0 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 6-7 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:34.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1047)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Погода, Тбилиси


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Посетители в тире ночного клуба в Ухане год спустя после вспышки коронавируса
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием
Летчики Балтфлота исполнили мечту мальчика с тяжелым заболеванием
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться