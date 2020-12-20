Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 22 декабря

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Днем во вторник в столице Грузии будет преимущественно ясная погода, но вечером станет облачно и местами пройдет дождь
ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Облачная погода и временами слабый дождь в вечерние часы ждут жителей и гостей Тбилиси во вторник, 22 декабря.
Днем будет преимущественно ясная погода.
Рассвет в Тбилиси можно наблюдать в 08:25 по местному времени.
Минимальная температура воздуха будет зафиксирована ночью – 0 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 6-7 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 17:34.