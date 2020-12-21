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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - набережная и река Кура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 23 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1048)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201221/250404631/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-23-dekabrya.html

В среду в столице ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс четыре градуса

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Облачная погода, местами кратковременные дожди ждут жителей и гостей Тбилиси в среду, 23 декабря.

Рассвет в Тбилиси можно наблюдать в 08:25 по местному времени.

Минимальная температура воздуха будет зафиксирована ночью – 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:34.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1048)


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