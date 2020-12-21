Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 23 декабря

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В среду в столице ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс четыре градуса
ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Облачная погода, местами кратковременные дожди ждут жителей и гостей Тбилиси в среду, 23 декабря.
Рассвет в Тбилиси можно наблюдать в 08:25 по местному времени.
Минимальная температура воздуха будет зафиксирована ночью – 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 17:34.