Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 23 декабря

В среду в столице ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс четыре градуса

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Облачная погода, местами кратковременные дожди ждут жителей и гостей Тбилиси в среду, 23 декабря.

Рассвет в Тбилиси можно наблюдать в 08:25 по местному времени.

Минимальная температура воздуха будет зафиксирована ночью – 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 17:34.