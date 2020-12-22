Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 24 декабря

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Похоже, наступает "суровая" тбилисская зима – в четверг в столице ожидается мокрый снег и температура всего четыре градуса выше нуля
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 24 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:26.
Минимальная температура будет минус 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:35.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами усилится до 17-22 метров в секунду.