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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - парк Рике и Калаубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 24 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1049)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201222/250416487/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-24-dekabrya.html

Похоже, наступает "суровая" тбилисская зима – в четверг в столице ожидается мокрый снег и температура всего четыре градуса выше нуля

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Облачная погода и мокрый снег ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 24 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:26.

Минимальная температура будет минус 1 градуc, а днем воздух прогреется до 4 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:35.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами усилится до 17-22 метров в секунду.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1049)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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