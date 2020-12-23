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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - парк Рике и район Авлабари

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 25 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1050)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201223/250427694/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-25-dekabrya.html

Ясно и солнечно будет в пятницу в столице, ночью синоптики прогнозируют минусовую температуру, а днем пять градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 25 декабря.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:26.

Минимальная температура будет ночью – ноль градуcов, а днем воздух прогреется до 5 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:35.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1050)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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