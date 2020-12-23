Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 25 декабря

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Ясно и солнечно будет в пятницу в столице, ночью синоптики прогнозируют минусовую температуру, а днем пять градусов выше нуля
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Ясная и солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 25 декабря.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:26.
Минимальная температура будет ночью – ноль градуcов, а днем воздух прогреется до 5 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:35.