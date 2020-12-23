Верхний Ларс сегодня – движение к границе России для большегрузов закрыто

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении границы Грузии с Россией запрещено, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Для остального автотранспорта движение свободное. Запрет действует на участках Гудаури-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Движение регулирует патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.