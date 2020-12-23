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Автомобильная очередь у КПП Верхний Ларс

Верхний Ларс сегодня – движение к границе России для большегрузов закрыто

© photo : official site of the MTCIT of RA
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (125)
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Sputnik Грузия
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В направлении России не смогут проехать машины с прицепами и полуприцепами – на Крестовом перевале снег и гололед на дороге

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Из-за снега и гололеда движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении границы Грузии с Россией запрещено, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Для остального автотранспорта движение свободное. Запрет действует на участках Гудаури-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (125)
Теги:
дороги, Верхний Ларс, Грузия


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