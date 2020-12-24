Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 26 декабря

Погода
Получить короткую ссылку
2210
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/13/250394621.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201224/250436340/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-26-dekabrya.html
Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода, днем температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 26 декабря.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:26 по местному времени.
Ночью столбик термометра опустится минимум до нуля. А днем температура воздуха поднимется максимум до плюс 4 градусов.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 17:36.