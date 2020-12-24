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Вид на город Тбилиси зимой - район Абанотубани

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 26 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1051)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201224/250436340/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-26-dekabrya.html

Жителей и гостей грузинской столицы ждет ясная погода, днем температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 26 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:26 по местному времени.

Ночью столбик термометра опустится минимум до нуля. А днем температура воздуха поднимется максимум до плюс 4 градусов.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 17:36.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1051)


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