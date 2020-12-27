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Вид на Тбилиси - ночной город, мост Бараташвили

Прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 29 декабря

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1053)
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Sputnik Грузия
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В ночные часы столбик термометра опустится до минус двух градусов, но днем температура поднимется до плюс 6-7 градусов

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Солнечная погода без осадков ждет жителей и гостей Тбилиси, по прогнозам синоптиков, во вторник, 29 декабря.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:27 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до минус двух градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 6-7 градусов. Временами не исключается небольшая облачность.

Закат в Тбилиси будет в 17:37.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1053)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Погода, Тбилиси, Грузия


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