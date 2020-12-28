Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 30 декабря

Чем ближе Новый год, тем теплее становится в столице – в среду будет светить солнце, воздух прогреется до 6-7 градусов

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси во вторник, 29 декабря, ждет солнечная и ясная погода без осадков.

Рассветет в Тбилиси в 08:27 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до плюс одного градуса. А днем температура воздуха прогреется до плюс 6-7 градусов.

Закат в Тбилиси будет в 17:39.