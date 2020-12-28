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Жители на улицах Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 30 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1054)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201228/250466103/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-30-dekabrya.html

Чем ближе Новый год, тем теплее становится в столице – в среду будет светить солнце, воздух прогреется до 6-7 градусов

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси во вторник, 29 декабря, ждет солнечная и ясная погода без осадков.

Рассветет в Тбилиси в 08:27 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до плюс одного градуса. А днем температура воздуха прогреется до плюс 6-7 градусов.

Закат в Тбилиси будет в 17:39.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1054)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия


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