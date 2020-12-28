Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 30 декабря

Погода
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201228/250466103/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-30-dekabrya.html
Чем ближе Новый год, тем теплее становится в столице – в среду будет светить солнце, воздух прогреется до 6-7 градусов
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси во вторник, 29 декабря, ждет солнечная и ясная погода без осадков.
Рассветет в Тбилиси в 08:27 по местному времени.
В ночные часы столбик термометра опустится до плюс одного градуса. А днем температура воздуха прогреется до плюс 6-7 градусов.
Закат в Тбилиси будет в 17:39.