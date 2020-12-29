Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 31 декабря

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Последний день уходящего года в столице будет ясным и солнечным, синоптики обещают до восьми градусов тепла
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в четверг, 31 декабря, ждет преимущественно ясная погода без осадков.
Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.
В ночные часы столбик термометра опустится до ноля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов.
Закат в столице будет в 17:40.