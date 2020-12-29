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Зимний Тбилиси - вид на набережную города, мост Мира и центральную часть столицы

Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 31 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1055)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20201229/250478844/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-chetverg-31-dekabrya.html

Последний день уходящего года в столице будет ясным и солнечным, синоптики обещают до восьми градусов тепла

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в четверг, 31 декабря, ждет преимущественно ясная погода без осадков.

Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до ноля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов.

Закат в столице будет в 17:40.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1055)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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