Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 31 декабря

Последний день уходящего года в столице будет ясным и солнечным, синоптики обещают до восьми градусов тепла

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. По прогнозам синоптиков, жителей и гостей Тбилиси в четверг, 31 декабря, ждет преимущественно ясная погода без осадков.

Рассветет в Тбилиси в 08:28 по местному времени.

В ночные часы столбик термометра опустится до ноля градусов. А днем температура воздуха прогреется до плюс 8 градусов.

Закат в столице будет в 17:40.